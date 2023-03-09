شؤون فلسطينية

بعد إطلاق صفارات الإنذار.. تفاصيل ما حدث في مستوطنة بيتار عيليت

بعد إطلاق صفارات الإنذار.. تفاصيل ما حدث في مستوطنة بيتار عيليت
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن صفارات الإنذار، دوت غرب بيت لحم، بعد مخاوف تسلل مسلحين.

ووفق موقع (سروجيم) فإنه طلب من سكان (بيتار عيليت) غرب بيت لحم، حبس أنفسهم في المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ خوفا من تسلل مسلحين.

وكشف موقع (حدشوت بتاخون سدي) تفاصيل ما حدث، حيث وضع فلسطيني حقيبة بها عبوة ناسفة في حافلة في (بيتار عيليت) ونزل من الحافلة في إحدى المحطات.

وأضاف: تم اكتشاف الحقيبة وتحييدها بمعجزة لم تقع إصابات، فيما تجري مطاردة الشخص.

يتبع..


 



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