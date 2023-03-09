شؤون فلسطينية

أول حزب فلسطيني يعلق على الاتفاق بين الحكومة والنقابات

أول حزب فلسطيني يعلق على الاتفاق بين الحكومة والنقابات
خلال اتفاق الحكومة مع النقابات
رام الله - دنيا الوطن
علق حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، على الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين النقابات والحكومة برئاسة د. محمد اشتية.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب، وليد العوض، اليوم الخميس، إن "اتفاق الحكومة والاتحادات والنقابات المهنية على خارطة طريق لتلبية المطالب المحقة والعادلة، يفتح الطريق نحو معالجة حالة الاحتقان".

وتابع: أن "وقف الإضرابات في قطاعات هامة تمس عصب حياة الناس أمر جيد يتطلب تعزيزه والالتزام بتنفيذه".

ووقعت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، اتفاقات مختلفة مع النقابات المهنية تفضي لإنهاء الخلافات الأخيرة التي وصلت للإضراب.

وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمة له عقب توقيع الاتفاقات مع ممثلي النقابات المهنية، بعد جلسة استثنائية للحكومة عقدت اليوم لمناقشة إنهاء الخلاف مع النقابات، أن الحكومة لم تخل بأي اتفاق مع النقابات المهنية والتي كانت تتضمن جزء مهم متعلق بالصرف عند توفر الأموال.

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