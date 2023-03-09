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دولي

بسبب الاحتجاجات.. بن غفير يقيل قائد شرطة تل أبيب من منصبه

بسبب الاحتجاجات.. بن غفير يقيل قائد شرطة تل أبيب من منصبه
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أقال قائد شرطة تل أبيب من منصبه، بسبب الاحتجاجات.

كما أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن قائد لواء تل أبيب بالشرطة الإسرائيلية المراقب عامي آشر، ترك منصبه، وسينتقل إلى منصب رئيس قسم التدريب.

ونقلت (القناة 13)، عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قوله، إن "الشرطة تنفذ إجراءات، خلافا للتعليمات التي أعطيتها لهم".

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه (القناة 12)، بوجود صدامات بين متظاهرين، وسائق حافلة عند مفرق "نامير شاؤل" في تل أبيب، كما دارت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في القدس.

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