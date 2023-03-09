التعاون الإسلامي تدين بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي في جنين





واعتبرت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويستدعي المساءلة.





وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطندانت منظمة التعاون الإسلامي الجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين وأدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين.