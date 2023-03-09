شؤون فلسطينية

شاهد: وزير الأوقاف يزور مقر الوزارة بغزة ويدعو إلى الوحدة ورص الصفوف

شاهد: وزير الأوقاف يزور مقر الوزارة بغزة ويدعو إلى الوحدة ورص الصفوف
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في مقرها بغزة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف، وذلك في إطار جولة وزيارة له لقطاع غزة تستمر ثلاثة أيام.

ويتخلل الزيارة المشاركة في حفل ملتقى خريجي كلية الدعوة الإسلامية، والقاء خطبة الجمعة في المسجد العمري وزيارة عدة مناطق أثرية والمشاركة في مراسم إجراء القرعة الالكترونية لاختيار حجاج قطاع غزة.

في كلمة له أكد البكري أن غزة والضفة وحدة واحدة، منوهاً بأن الأوقاف تنشر رسالة الإسلام الصحيحة التي تقوم على الوسطية التي يتبناها القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمثل العلم الشرعي الذي يجمع الناس ويُوحد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف: "نحن في فلسطين بأمس الحاجة للدعوة الى الوحدة ورص الصفوف لمواجهة المشروع الاحتلالي"، لافتاً إلى أن الواقع الملحوظ يمثل قفزة راقية ونوعية في أداء وزارة الأوقاف.

وأشار إلى وجود تقاطع في الأفكار المطروحة والمتعلقة بالبنك الوقفي والخدمات والرعاية المسجدية والخطط الاستراتيجية والتشغيلية وقياس الأداء وغيرها.

وأعرب البكري عن أمله في أن ترسم وزارة الأوقاف صورة وحدة المجتمع الفلسطيني، وأن تكون دوماً جامعة وتأخذ بيد الناس إلى طاعة الله وأن تكون على قدر من المسؤولية, وتنطلق دوماً نحو النجاح والرقي.

بدوره رحب وكيل وزارة الأوقاف، بغزة، د. عبد الهادي الأغا بوزير الأوقاف، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي في إطار تواصل معالي الوزير ومتابعته لأعمال الوزارة.

واستعرض الأغا جهود وزارة الأوقاف في العديد من الملفات وحرصها على تطوير الحالة المؤسسية والانطلاق بخطة استراتيجية مستقبلية وخطط تشغيلية قوية وتعزيزها وإيجاد مشاريع تطويرية ناهضة في المجال العلمي والدعوي والوقفي واستحداث دوائر تخدم المواطن الفلسطيني.

وبين أن وزارته أطلقت جملة من المشاريع منها مخيمات الرسوخ وتعزيز المراكز العلمية والاشراف على الكثير من المراكز العلمية والتعليم الشرعي والمعتكفات العلمية ولجنة التأصيل الفقهي, إلى جانب تحويل المسجد لمؤسسة من خلال استحداث مجالس لإدارتها وإنشاء وقفيات لهذه المساجد.

وكشف الأغا أن الأوقاف تتجه نحو الربط الالكتروني بين كافة مساجد القطاع ومشروع تحسين وتطوير أداء الإمام بتطبيق فكرة الإمام الرسالي، إلى جانب إطلاق دبلوم الدراسات المسائي الذي التحق به حتى الان نحو 250 مشاركًا، والقفز في مجال القرآن الكريم بتخريج نحو (1100) حافظ وحافظة لكتاب الله خلال العام 2022م, ووضع ضوابط لكل المراكز القرآنية لرفع مستوى الجودة

وأشار إلى أن الأوقاف خطت خطوات ملحوظة في مجال الارتقاء بملف الوقف والتنمية الوقفية واستحداث صندوق الوقف النقدي وترتيب وإتمام إجراءات إطلاق بنك الوقف الفلسطيني ليدخل حيز الخدمة خلال 6 أشهر وتنفيذ نحو 10 مشاريع وقفية خلال العاميين الماضيين.

وقدم شكره الجزيل لكل الطواقم العاملة بوزارة الأوقاف على جهودها المتواصلة في الارتقاء بمسيرة عمل الوزارة.














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