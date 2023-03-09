شؤون فلسطينية

طالع: اتحاد المعلمين يُصدر بياناً بعد الاتفاق مع الحكومة

طالع: اتحاد المعلمين يُصدر بياناً بعد الاتفاق مع الحكومة
خلال توقيع اتفاق اتحاد المعلمين والحكومة
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الخميس، إنه بموجب الاتفاق مع الحكومة فإن الأخيرة ستلتزم بعلاوة طبيعة العمل المتفق عليها بواقع 15% لكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم.

وأضاف في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه سيتم تثبيتها على قسيمة الراتب على أن تلتزم الحكومة بصرف ما نسبته 5%، من علاوة طبيعة العمل اعتباراً من شهر آذار/مارس 2023.

ووفق البيان، فإن الحكومة ستلتزم بتنفيذ النسبة المتبقية 10% فور انتظام صرف الرواتب مع الحفاظ على الأثر الرجعي من تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

وفيما يلي نص البيان:


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