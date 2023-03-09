شؤون فلسطينية

لجنة إسرائيلية توافق على تعديل قانون فك الارتباط وطرحه في كنيست

لجنة إسرائيلية توافق على تعديل قانون فك الارتباط وطرحه في كنيست
لجنة الخارجية والأمن في إسرائيل توافق على تعديل قانون فك الارتباط
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الخميس، أن لجنة الخارجية والأمن، في إسرائيل وافقت على تعديل قانون فك الارتباط وطرحه للقراءة الأولى في جلسة (كنيست). 

ويسمح التعديل بعودة المستوطنين للمستوطنات المخلاة شمال الضفة منذ عام 2005، حيث عدلت اللجنة المقترح بأنه لا ينطبق على المستوطنات المخلاة من قطاع غزة.

يشار إلى أن خطة "فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون صيف العام 2005.

وأخلت حكومة شارون بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

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