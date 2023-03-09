تفاصيل لقاء اشتية مع نائبة مدير الوكالة الأميركية للتنمية





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، اليوم الخميس، بمكتبه في رام الله، مع نائبة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إيزوبيل كولمان، مشاريع الوكالة في فلسطين، بحضور مديرة بعثة الوكالة في الضفة الغربية وغزة إيمي توهل- ستول.وبحث اشتية مع كولمان مشاريع وبرامج الوكالة التي تم تنفيذها العام الماضي، وخططها للعام الحالي بحيث تنسجم مع الأولويات الوطنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة.وشدد اشتية على أهمية دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، ودعم إنشاء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى دعم مشاريع تنموية توفر فرص عمل وتساهم في خفض نسبة البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات.ودعا إلى تنفيذ برنامج تعزيز القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، وكذلك دعم إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في فلسطين.وثمن رئيس الوزراء، عودة الوكالة للعمل في فلسطين، وبرامجها التي تلامس بعض الأولويات الفلسطينية وعلى رأسها دعم مستشفيات القدس، وبرامج التدريب والتشغيل والمياه والتعليم ما قبل المدرسي.