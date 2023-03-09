دولي

غالانت لوزير الدفاع الأميركي: نواجه فترة حرجة وعلينا اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية

غالانت لوزير الدفاع الأميركي: نواجه فترة حرجة وعلينا اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية
وزير جيش الاحتلال خلال لقائه وزير الدفاع الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، اليوم الخميس، إن "إسرائيل تواجه فترة حرجة". 

وأضاف خلال لقائه الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "قريباً سيتعين علينا اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية لإسرائيل".

وتابع غالانت: "إيران تسعى جاهدة لامتلاك السلاح النووي وتهدد إسرائيل والعالم بأسره، يجب أن نفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وقدراتنا المشتركة في هذا الصدد لها أهمية خاصة وقوة كبيرة".

ويزور وزير الدفاع الأميركي، المنطقة حالياً، حيث قام بزيارة إلى إسرائيل اليوم، بعد أن التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السياسي في القاهرة أمس الأربعاء.

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