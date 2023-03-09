السعودية تصدر إعلاناً جديداً بشأن التأشيرة السياحية لمقيمي دول الخليج

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إلغاء اشتراط مهن محددة لمنح فيزا السياحة، لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.



وأعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في تغريدة عبر حسابها على (تويتر)، أن السماح بالتأشيرة السياحية التي تشمل جميع المقيمين في دول الخليج على اختلاف مهنهم، تمكنهم من أداء العمرة.



وقال وزير السياحة السعودي: "نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج، بخطواتٍ واضحة وبسيطة؛ أصبح استخراج التأشيرة لزيارة السعودية أسهل، دون اشتراط مهن محددة"، وفق ما نقل موقع (العربية).



يشار إلى أن السعودية أطلقت العام الماضي تأشيرة سياحية للمقيمين في دول الخليج شملت أصحاب مهن محددة.



رام الله - دنيا الوطن