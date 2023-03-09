جامعة النجاح تشارك بإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الموسوم بتحديات اللغة والاتصال بعصر الرقمنة

تعزيزاً للتعاون المشترك بين الجامعات الفلسطينية، شاركت جامعة النجاح الوطنية في إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان "تحديات اللغة والاتصال في عصر الرقمنة: قضايا وآفاق"، والذي تنظمه جامعة الاستقلال بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية كافة وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود ابو مويس.





وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأستاذ الدكتور عمرو سلامة، رئيس اتحاد الجامعات العربية، ومعالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور نور الدين أبو الرب، رئيس جامعة الاستقلال، وعدد من رؤساء الجامعات الفلسطينية، والجهات الراعية، وممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأمنية والرسمية والأهلية.





وقد مثل جامعة النجاح الوطنية وفد ترأسته الدكتورة سائدة عفونة، مساعد الرئيس لشؤون الرقمنة والتعلم الإلكتروني، إضافة إلى أعضاء للجنة التحضيرية والباحثين المشاركين بأوراق علمية في المؤتمر، وطاقم من مركز التعلم الإلكتروني ودائرة العلاقات العامة ومركز الإعلام.





وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعزف للسلام الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء فلسطين، ثم تبعها تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم.





ونقل أ.د. مويس، تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وأشاد بهذا التجمع العلمي الثمين وهو بمثابة يوم تكريم للغة العربية المهددة بالعولمة والانفتاح على اللغات الأخرى، مشيراً إلى أهمية حوسبة العلوم والمعارف ورقمنها والتي تعد مفتاح لرقي الأمة وازدهارها في ظل الثورة الرقمية الهائلة.





ودعا المتحدثون الرسميون في الجلسة الافتتاحية إلى أهمية تبنى استراتيجية فاعلة لتعزيز وظائف اللغة وأهدافها خاصة في ظل التطورات الرقمية السريعة والتحديات التي تواجهه، وضرورة توحيد جهود الجامعات الفلسطينية وتحقيق الشراكة العلمية الفاعلة. والحفاظ على رصانة اللغة العربية وتكثيف الجهود للارتقاء بها من خلال سن القوانين والتشريعات اللغوية التي تحمي اللغة العربية وتعزز مكانتها، ورقمنة المعاجم العربية وتكثيف المكتبات العربية الإلكترونية، أهمية تشجيع التعاون البحثي، وبلورة شراكة فاعلة مع كافة الجامعات الفلسطينية.





واشتملت فعاليات اليوم الأول على زاوية تعريفية بمركز التعلم الإلكتروني في جامعة النجاح الوطنية لتعريف الطلبة والزوار بالمساقات والمبادرات الإلكترونية، وعرض نماذج متنوعة للتعلم التفاعلي؛ إضافة لتقديم شرح من طلبة لمساق استخدام اللعب التفاعلي في تدريس اللغة الفرنسية، إضافة إلى معرض نظمته مكتبة بغداد الثقافية، حيث ضم مجموعات متنوعة من الكتب التي تحاكي التاريخ والقضية الفلسطينية.





وتتمحور جلسات المؤتمر الموزعة على يومي 7-2023/3/8 حول مواضيع تتناول: تحديات اللغة والاتصال الرقمي، والتعددية الثقافية في سياق العصر الرقمي، وتحديات اللغة والاتصال الرقمي في ظل جائحة كورونا، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، وتحديات الترجمة في ظل التطور التكنولوجي. حيث شارك في هذه الجلسات باحثون وعلماء مختصون من مختلف الدول العربية.

رام الله - دنيا الوطن