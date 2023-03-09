سوريا: عودة مطار حلب للخدمة بعد العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي ستعود اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة.وبينت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات الوطنية أنجزت إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر الثلاثاء الماضي.ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إلى إعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة.