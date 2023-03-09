تأكيداً لما نشرته "دنيا الوطن".. الحكومة توقع اتفاقات مع النقابات المهنية لإنهاء الإضراب
وقعت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، اتفاقات مختلفة مع النقابات المهنية تفضي لإنهاء الخلافات الأخيرة التي وصلت للإضراب.
وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمة له عقب توقيع الاتفاقات مع ممثلي النقابات المهنية، بعد جلسة استثنائية للحكومة عقدت اليوم لمناقشة إنهاء الخلاف مع النقابات، أن الحكومة لم تخل بأي اتفاق مع النقابات المهنية والتي كانت تتضمن جزء مهم متعلق بالصرف عند توفر الأموال.
تابع أيضاً: مصدر لـ "دنيا الوطن": قرار سيادي بحل أزمة النقابات عقب اجتماع بين فرج واشتية
وأوضح اشتية أنه طلب من وزير المالية العمل بشكل حثيث على توفير راتب كامل للموظفين خلال شهر رمضان المبارك، كما طلب منه تقديم مقترح لمعالجة كافة قضايا الموظفين قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وطلب اشتية من وزارة التربية والتعليم وضع خطة خاصة بالثانوية العامة "التوجيهي" من أجل تعويض ما فاتهم خلال الفترة الماضية من إضرابات.
كما طلب من وزير العدل متابعة الخلاف مع نقابة المحامين وإنهاءه، لافتاً أن الرئيس عباس سيشكل جسم لمتابعة المنظومة العدلية في فلسطين بشكل كامل.
التعليقات