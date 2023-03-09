نتنياهو: جميع الجهود المبذولة للتفاوض مع المعارضة قوبلت برفض شامل

وقد خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، إلى الشوارع في تظاهرات حاشدة احتجاجاً على خطة التغييرات في المنظومة القضائية.





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه يتوقع حصول تشويشات مرورية خانقة في محيط مطار بنغوريون، وأنحاء مختلفة من إسرائيل.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن: "جميع الجهود المبذولة للتفاوض مع المعارضة برفض شامل في محاولة للإطاحة بحكومتنا المنتخبة ديمقراطيا".وتابع نتنياهو وفق تصريح له نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن: "هدف الاحتجاجات إسقاط حكومتي وإجراء انتخابات سادسة".وأضاف: "لن نسمح بتعطيل حياة المواطنين، وتعطيل الديمقراطية، ولن نسمح بإلغاء قرار الأغلبية في الانتخابات الماضية".