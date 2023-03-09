المركز الفلسطيني يجدد الدعوة لتمكين النساء الفلسطينيات من التمتع بحقوقهن دون تمييز

ويعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بهذه المناسبة عن تقديره للمرأة الفلسطينية، وللدور الذي تقوم به في مواجهة أشكال مختلفة من الانتهاكات التي تمسها بشكل مباشر أو غير مباشر. ففي هذا العام، يحل الثامن من آذار على النساء الفلسطينيات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب استمرار الانقسام الفلسطيني الذي يقف حائلاً دون إقرار تشريعات منصفة للمرأة.



على صعيد الاحتلال، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي النساء بشكل مباشر، ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد قتلت 9 نساء خلال العام المنصرم، منهن 3 نساء في قطاع غزة و6 نساء في الضفة الغربية، كان بينهن الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة التي قتلت برصاص قوات الاحتلال أثناء أدائها لعملها. كما أصيبت 45 امرأة بالرصاص، بينهن 12 امرأة في الضفة الغربية و33 امرأة في قطاع غزة. ومنذ بداية هذا العام اعتقلت قوات الاحتلال 59 امرأة خلال اقتحامات لعدة مناطق في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما تعرضت النساء وعائلاتهن للتشرد جراء تدمير 54 منزلاً فلسطينياً خلال العام الماضي كانت تقطنها 52 عائلة، قوامها 315 فرداً، منهم 64 امرأة، و142 طفلاً. إلى جانب ذلك، ما تزال 29 امرأة يقبعن في سجون الاحتلال والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة إلى تعرضهن لعمليات القمع والتنكيل والعقاب الجماعي حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط الجسدي والنفسي.





وتزامنت هذه الانتهاكات مع مواصلة قوات الاحتلال فرض قيود على حرية الحركة، بما في ذلك الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض على قطاع غزة، وعزل القدس عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة وعشرات الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، الأمر الذي يقيد حرية المرأة الفلسطينية في التنقل بشكل يؤثر على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فما تزال النساء يتعرضن لمختلف أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي يزداد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني الذي يقوض عملية سن تشريعات وقوانين تحمي المرأة من العنف الواقع عليها وتضمن تمتعها بكافة حقوقها، وأهمها الحق في الحياة. وينظر المركز بقلق بالغ في استمرار قتل النساء على خلفيات مختلفة، حيث قتلت 7 نساء خلال العام الماضي، بينهن امرأتان في الضفة الغربية و5 نساء في قطاع غزة.



وإذ يحتفي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيوم المرأة العالمي ويتوجه بالتحية والتقدير لنساء العالم عامة وللمرأة الفلسطينية خاصة ويجدد دعمه لقضاياهن العادلة، فإنه:



يطالب المجتمع الدولي بموجب التزاماته التعاقدية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني والذي يطال المرأة الفلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر.يدعو إلى تضافر الجهود المختلفة من أجل إنهاء الانقسام السياسي، وضرورة سن تشريعات تضمن الحماية الفاعلة للنساء من أي تمييز أو عنف مبنى على النوع الاجتماعي.يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تبني سياسات واستراتيجيات تكفل التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة في كافة المجالات والمستويات.

رام الله - دنيا الوطنيحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من آذار/مارس، ويمثل هذا اليوم مناسبة لتجديد المطالبة بتجسيد مبدأ المساواة، واحترام حقوق المرأة التي كفلتها المواثيق الدولية، ولتكريمها على إنجازاتها ودورها الفعال في شتى ميادين الحياة.