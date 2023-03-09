شؤون فلسطينية

النخالة: دور المرأة الفلسطينية أصبح نموذجاً فريداً لا تملكه إلا نساء فلسطين

النخالة: دور المرأة الفلسطينية أصبح نموذجاً فريداً لا تملكه إلا نساء فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إنّ ما رسختْه المرأة الفلسطينية بنضالها وثباتها ليس دورا عاديّا، بل أصبح نموذجا فريدا لا تملكه إلاّ نساء فلسطين.

جاء ذلك في كلمة للنخالة، خلال المؤتمر النسوي الثـانـي "المـرأة الفلسطيـنيـة صمـود وتحـدي" الذي ينظمه الإطـار النـسـوي لحـركة الجهاد الإسـلامي في قطاع غزة، لمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأضاف: من الأهمية بمكان أنْ نؤكد على دور المرأة في المجتمع، والذي يمكن أنْ يتجاوز دور الرجل في كثير من المحطات، فتصبح مقولة أنّ المرأة نصف المجتمع غير مطابقة للواقع".

وتابع القائد النخالة بالقول:  المرأة الأمّ والمرأة المربية هي التي تعطينا كلّ هذه الأجيال على تنوعها، ولذلك نحن أمام حقيقة واقعية تؤكد أنّ الأمّ مدرسة، بكلّ ما تعني الكلمة منْ معنى، لكنّنا للأسف لا نعطي المرأة هذه القيمة التي نتحدث عنها، بأنّها مدرسة ومربية أجيال، ونغمض أعيننا لأسباب كثيرة تتعلق بعدم الفهم الحقيقيّ لدور المرأة الجدة والمرأة الأمّ، ودور المرأة الزوجة، ودور المرأة الأخت، كلّ هذه العناوين يتمّ تجاهلها في المجتمعات، مع أنّها أساسية وجوهرية في تحديد حجم مسؤوليات المرأة التي تؤديها، ونتجاهلها ونغفل عنها" مبينا أن دور المؤتمرات التي تعقد وتناقش دور المرأة يجب أنْ تتناول كلّ هذه الأدوار التي تؤديها المرأة، وتقوم بدراستها بجرأة وقوة.

وأوضح أن الأم الفلسطينية تقوم بدور إضافي، كأمّ شهيد، وأخت شهيد، وزوجة شهيد، وجدة شهيد، وابنة شهيد، وما لهذا الدور منْ أهمية في الصراع مع العدوّ.

وأكمل القائد النخالة يقول:  واليوم ونحن نحتفي بنساء فلسطين؛ أمهات الشهداء والشهيدات، والأسرى والأسيرات، والزوجات الصابرات المكافحات، في كلّ الميادين، يتراءى لنا مشهد لا مثيل له، وهنّ يودعْن الشهداء ببأس كبير، ويحتضنّ الأبناء بقوة ويقين، ويواصلْن بقوة أكثر وصلابة أكبر، وأصبحْن نموذجا للعطاء في كلّ شيء. وجميعنا ننحني بكلّ ما نملك منْ قوة، أمام أخواتنا الأمهات في الضفة الغربية الباسلة، حارسات الجهاد والمقاومة، واللاتي يقدمْن أبهى معاني العزة والكرامة".

وأكد على أهمية دور المرأة في حركة الجهاد الإسلاميّ، والتي كان لها دور فاعل منذ البدايات، وقامت بالمهمات الصعبة تحت الاحتلال، في نقل الرسائل والذخيرة والسلاح، وحفظ أسرار المقاتلين، والحفاظ على أماكن تواجدهم.

وقال الأمين العام للجهاد: كان وجود الأخوات في حركة الجهاد لصيقا بانطلاقة الحركة، وتاريخها النضاليّ في كلّ مراحل التأسيس، وصولا إلى هذا اليوم الذي نرى ونشارك أخواتنا في "الإطار النسويّ"، بجندياته وقياداته، وهنّ يصنعْن صورة أبهى وأعمق، متسلحات ببأس الصادقين، وفي جميع صفوفهنّ أمهات الشهداء، وبناتهم وزوجاتهم، جزءا أصيلا منْ جهادنا ومقاومتنا".

ووجه القائد النخالة تحية اعتزاز وفخر بأمهات الشهداء جميعهنّ، وسيدات هذا المقام، السيدة أمّ رضوان الشيخ خليل رحمها الله، والسيدة أم إبراهيم الدحدوح، وأم إبراهيم السعدي، وأمهات الشهداء جميعهنّ، امتدادا منْ غزة حتى جنين. 

وأبرق بتحية اعتزاز لكلّ شهيدات فلسطين، وذكر منهنّ، الشهيدات هنادي جرادات، وهبة دراغمة، وميرفت مسعود، وآيات الأخرس، ودارين أبو عيشة، وسناء قديح، وأمّ المجاهدات الأسيرة المحررة عطاف عليان، والأخوات منى قعدان، ولينا الجربوني، وأخواتهنّ المجاهدات الصامدات في معتقلات العدوّ.

أخبار ذات صلة

جامعة النجاح تشارك بإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الموسوم بتحديات اللغة والاتصال بعصر الرقمنة

جامعة النجاح تشارك بإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الموسوم بتحديات اللغة والاتصال بعصر الرقمنة

بلدية الخليل تستنكر سياسة التهجير القسري في البلدة القديمة

بلدية الخليل تستنكر سياسة التهجير القسري في البلدة القديمة

تأكيداً لما نشرته &quot;دنيا الوطن&quot;.. الحكومة توقع اتفاقات مع النقابات المهنية لإنهاء الإضراب

تأكيداً لما نشرته "دنيا الوطن".. الحكومة توقع اتفاقات مع النقابات المهنية لإنهاء الإضراب

النخالة: دور المرأة الفلسطينية أصبح نموذجاً فريداً لا تملكه إلا نساء فلسطين

النخالة: دور المرأة الفلسطينية أصبح نموذجاً فريداً لا تملكه إلا نساء فلسطين

المبادرة الوطنية تحيي المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي

المبادرة الوطنية تحيي المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي

الوزير غنيم يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة أنيرا

الوزير غنيم يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة أنيرا

وزارة الخارجية والمغتربين: المرأة الفلسطينية سيدة الأرض

وزارة الخارجية والمغتربين: المرأة الفلسطينية سيدة الأرض

بالأسماء.. الأوقاف بغزة تعلن نتائج مسابقة عقود التشغيل بالمساجد

بالأسماء.. الأوقاف بغزة تعلن نتائج مسابقة عقود التشغيل بالمساجد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تشارك بإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الموسوم بتحديات اللغة والاتصال بعصر الرقمنة

جامعة النجاح تشارك بإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الموسوم بتحديات اللغة والاتصال بعصر الرقمنة

بلدية الخليل تستنكر سياسة التهجير القسري في البلدة القديمة

بلدية الخليل تستنكر سياسة التهجير القسري في البلدة القديمة

الوزير غنيم يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة أنيرا

الوزير غنيم يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة أنيرا

بالأسماء.. الأوقاف بغزة تعلن نتائج مسابقة عقود التشغيل بالمساجد

بالأسماء.. الأوقاف بغزة تعلن نتائج مسابقة عقود التشغيل بالمساجد

اجتماع قيادي لمتابعة تنفيذ برامج وفعاليات إسناد ودعم الأسرى

اجتماع قيادي لمتابعة تنفيذ برامج وفعاليات إسناد ودعم الأسرى

المركز الفلسطيني يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الصيادين

المركز الفلسطيني يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الصيادين

﻿مجلس الإفتاء الأعلى: شعبنا يواجه حربَ إبادة وعدواناً شرساً

﻿مجلس الإفتاء الأعلى: شعبنا يواجه حربَ إبادة وعدواناً شرساً

الهباش يسلم البابا فرنسيس رسالة من الرئيس عباس

الهباش يسلم البابا فرنسيس رسالة من الرئيس عباس

منوعات

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

عبير صبري تُحارب لاستعادة طليقها من ريهام حجاج

عبير صبري تُحارب لاستعادة طليقها من ريهام حجاج

عائشة بن أحمد تبهر جمهورها بظهورها بدون &quot;ميك أب&quot;

عائشة بن أحمد تبهر جمهورها بظهورها بدون "ميك أب"

نادين نجيم تثير قلق الجمهور بعد ظهورها بجروح في وجهها

نادين نجيم تثير قلق الجمهور بعد ظهورها بجروح في وجهها

إيلون ماسك يثير غضب النساء في يومهن العالمي

إيلون ماسك يثير غضب النساء في يومهن العالمي

منى فاروق تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة عن علاقة الرجل والمرأة

منى فاروق تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة عن علاقة الرجل والمرأة

بالصور.. جنى عمرو دياب تصدم جمهورها بإطلالة جريئة

بالصور.. جنى عمرو دياب تصدم جمهورها بإطلالة جريئة

بسعر خيالي.. أصالة نصري تتألق بتصميم من العلامة القطرية

بسعر خيالي.. أصالة نصري تتألق بتصميم من العلامة القطرية

شاهد: صور من داخل سجن سعد لمجرد في فرنسا

شاهد: صور من داخل سجن سعد لمجرد في فرنسا

عربي

مجلس الجامعة العربية يثمن جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية

مجلس الجامعة العربية يثمن جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية

البحرين تدين اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها

البحرين تدين اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها

الرئيس التونسي: تم النظر بحل المجالس البلدية ونعيش وضعاً مالياً صعباً

الرئيس التونسي: تم النظر بحل المجالس البلدية ونعيش وضعاً مالياً صعباً

مصر: مصرع ثلاث سيدات ومسن حرقاً داخل دار لرعاية المسنين

مصر: مصرع ثلاث سيدات ومسن حرقاً داخل دار لرعاية المسنين