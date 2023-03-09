شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة أنيرا

الوزير غنيم يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة أنيرا
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم بساندرا ارشيد، المدير الإقليمي لمؤسسة أنيرا والوفد المرافق لها، وذلك لبحث آفاق التعاون وآليات العمل المشتركة في تنفيذ مشاريع مستقبلية يمكن ان تساهم بها مؤسسة أنيرا في مجالي المياه والصرف الصحي.

وأوضح المهندس غنيم ان سلطة المياه اعتمدت أسس ومعايير ضمن خطتها الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لتتواءم والتحديات التي يشهدها العالم وليس فقط في فلسطين في ظل محدودية المصادر، والتغيرات المناخية، والحاجة الى توفير مصادر بديلة للمياه.

واطلع الوزير غنيم الوفد الضيف على جانب من التحديات التي يواجهها قطاع المياه على الصعيد السياسي والمالي والحاجة الى جملة من المشاريع الاستراتيجية لا سيما في مجال الصرف الصحي الذي تعمد سلطة المياه على تطويره للتخلص من العديد من الجوانب السلبية المتعلقة به على الصعيد الصحي والبيئي وكذلك المالي من خلال وقف الاقتطاعات الاسرائيلية في هذا الجانب.

كما أشار المهندس غنيم الى مشاركة سلطة المياه برئاسته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري في مدينة نيويورك حيث سيتخلل المشاركة مجموعة من اللقاءات على هامش أعمال المؤتمر الرسمية التي سيتم خلالها بحث الآليات اللازمة لإيجاد حلول فاعلة قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية.

من جانبها أكدت السيدة ارشيد على حرص واهتمام مؤسسة انيرا بالدعم والتفاعل مع البرامج والخطط التي تنوي سلطة المياه تنفيذها لتحسين حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم اللازمة في مجالي المياه والصرف الصحي.

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