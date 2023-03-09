شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين: المرأة الفلسطينية سيدة الأرض

وزارة الخارجية والمغتربين: المرأة الفلسطينية سيدة الأرض
رام الله - دنيا الوطن
حيَت وزارة الخارجية والمغتربين المرأة الفلسطينية في عيدها، يوم الثامن من آذار/ مارس ووجهت لها ولكل نساء الأرض التهنئة، وأكدت على أهمية دورها في النضال الوطني في سبيل تحقيق الاستقلال والحرية، مشيدة بالأدوار البطولية التي تسطرها على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي لإزالة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، ومقاومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي وجرائمه المستمرة وسياساته العنصرية الممنهجة وواسعة النطاق ضدها وضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني. فهي المرابطة التي تدافعها عن أرضها ومقدساتها، وهي المناضلة في كل ميادين الحياة التي لا تتنازل عن العيش إلا بحرية وكرامة، وهي الأسيرة، أم الاسير التي تأبى الذل والظلم، وهي أم الشهيد الذي تحمله على أكتافها بفخر وعنفوان، وتكسر صلف الاحتلال. 

وأشارت الوزارة إلى تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية بحق المرأة الفلسطينية، ففي العام 2022 استشهدت 17 امرأة، بينهم خمسة فتيات.

ومنذ بداية العام 2023 استشهدت امرأة وجرحت العشرات من النساء والفتيات جراء اعتداءات الاحتلال والحصار الغاشم لقطاع غزة، واقتحاماته المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية في كافة مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة التي وصلت إلى حد حرق المنازل على ساكنيها وحرق الممتلكات والمزارع، وتهديد حياة الفلسطينيات والفلسطينيين في أماكن تواجدهم. إضافة إلى تعرضهنّ للاعتقال التعسفي، بما فيه الإداري، فما زالت 29 أسيرة تقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف مهينة ولاإنسانية، بينهنّ طفلات وقاصرات ومرضى وكبيرات سن، واستخدامهنّ كدروع بشرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحاماتها المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية، وهدم منازلهنّ وممتلكاتهنّ وترحيلهنّ قسراً، وحرمانهنّ من حقوقهنّ الأساسية في ظل نظام الفصل العنصري الذي تقوم عليه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي. 

وأكدت الوزارة على استمرار دولة فلسطين في تعزيز حالة حقوق المرأة الفلسطينية من خلال الاستمرار برفع الوعي بحقوقها، وتبني السياسات والتشريعات والإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وإزالة كافة أشكال الظلم، والعنف والتمييز ضدها، من خلال التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية، وإشراك المرأة الفلسطينية في كافة مناحي الحياة. 

وفي هذا الصدد، شددت وزارة الخارجية والمغتربين على ضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والمستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات، وإرهاب مستوطنيه، وضرورة وقف هذه الجرائم والممارسات العنصرية والمخالفة للقانون الدولي بشكل فوري، وإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين وتفكيك نظام الفصل العنصري، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة. كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي، ومؤسساته بما فيه الأمم المتحدة باحترام وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ واجباته ومسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة النساء والفتيات، ووقف المعايير المزدوجة، والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي، والعمل على توفير الحماية اللازمة لهنّ، ووقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحقهنّ حتى يتمكنّ من العيش بأمن وسلام في أرضهنّ، وممارسة حقوقهنّ الأساسية، بما فيها حق العودة لديارهن التي شردن منها، وتقرير المصير، وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين، وعاصمتها القدس. 

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