بالأسماء.. الأوقاف بغزة تعلن نتائج مسابقة عقود التشغيل بالمساجد
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الخميس، أسماء الفائزين بمسابقة عقود التشغيل بالمساجد على مستوى محافظات قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، إنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على نتائج المسابقة من خلال الرابط التالي اضغط هنا.
وكانت الوزارة قد شرعت في 19 فبراير الماضي بعقد مقابلات لنحو 1364 متقدم لمسابقات التشغيل المؤقّت في المساجد بجميع محافظات القطاع على مدار 7 أيام للتنافس على وظيفة شؤون دينية ذكور، وخدمات مسجدية ذكور، وشؤون دينية إناث.
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