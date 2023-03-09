حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تنعي شهداء جنين

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين الشهداء الثلاثة جنين استشهدوا صباح اليوم في عملية اغتيال في بلدة جبع قضاء جنين.كما نعت: "الشهيد الطفل وليد سعد داود نصار ( ١٤ عاماً ) الذي استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي بالبطن في جنين قبل يومين".وحمّلت الحركة: "دولة الاحتلال الصهيوني وحكومتها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ونؤكد أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وسيدفع العدو الثمن غالياً".وقالت خلال بيانها إن:"دماء شهداء جنين أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها وبإذن الله تكون هذه الدماء نوراً يضيء طريق الأحرار ويبدد ظلام العدوان والاحتلال".وتابعت: "نعاهد جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد على أن نبقى الأوفياء لشهدائنا وأن نسير على الدرب الذي سلكوه حتى يندحر العدو الصهيوني الغاشم عن أرضنا المباركة أو نلقى الله شهداء".