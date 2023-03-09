اجتماع قيادي لمتابعة تنفيذ برامج وفعاليات إسناد ودعم الأسرى

رام الله - دنيا الوطنعقد اليوم الخميس في مقر منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا ضم عضوي اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف وعزام الأحمد وبمشاركة مؤسسات الأسرى جميعا وحضور قدوره فارس وأمين شومان وحلمي الأعرج وممثلي الفصائل الوطنية، ودائرة شؤون اللاجئين ودائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير.ووضع أبو يوسف الحضور بأهمية الفعاليات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالي، والاستجابة لبيان ونداء لجنة الطوارئ المساندة للأسرى في ظل تصعيد عدوان الاحتلال ضد شعبنا، ووصول عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 78 شهيدا.وأكد أبو يوسف إلى استمرار عقد هذه الاجتماعات وبشكل متواصل للوقوف إلى جانب أسرانا ، رفضا لسياسات وإجراءات الاحتلال ومنها عقوبة إعدام الأسرى، وقرارات الاحتلال بالترويج لسحب الهويات والمواطنة من الأسرى وعائلاتهم، في إطار حربه المفتوحة ضد شعبنا، وبالتزامن مع الاقتحامات التي يشنها على بيوت الأسرى والاستيلاء على أموالهم خاصة في القدس ، إلى جانب الاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية والتنكيل بالأسرى والتضييق عليهم ، من خلال سياسة العزل والإهمال الطبي المتعمد.وتناول المتحدثون ظروف الاسرى جراء تنفيذ سياسات الحكومة الصهيونية المتطرفة بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، وخاصة تلك المتعلقة بحرمان الاسرى من جميع حقوقهم ، الذين يخوضون العصيان الذي يدخل أسبوعه الرابع.واتفق المجتمعون على متابعة تنفيذ برنامج الاسناد النضالي الشعبي والوطني، والذي أكد على فعاليات للمقاومة الشعبية يوم غد الجمعة، وتفعيل كل الفعاليات الجماهيرية والشعبية في كل محافظات الوطن ومخيمات اللجوء والشتات وفي العديد من عواصم العالم.