شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الصيادين

المركز الفلسطيني يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الصيادين
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الصيادين
رام الله - دنيا الوطن
يُدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، والتي كان آخرها إصابة أربعة صيادين بالأعيرة المطاطية صباح اليوم، وإعطاب مركبهم.

ووفقاً لمتابعات المركز، فقد حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس 09/03/2023، مركب صيد (موتور) كان يبحر على مسافة ثلاثة أميال بحرية قبالة شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وقامت تلك القوات بإطلاق الأعيرة المطاطية باتجاه المركب الذي تعود ملكيته للصياد باهر بكر، ما أدى إلى إعطابه وإصابة أربعة صيادين كانوا على متنه، وهم: محمد عبد الرحمن بكر 39 عاماً، ومحمود محمد بكر 25 عاماً، وخميس محمد بكر 25 عاماً، ويسرى زكريا بكر 25 عاماً، وجميعهم من سكان مدينة غزة.   وقد تم نقل الصيادين المصابين لتلقي العلاج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حيث وُصفت إصاباتهم ما بين المتوسطة والطفيفة.

وتقيّد قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل الصيادين الفلسطينيين، وتحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة.  

وقد وثق المركز منذ بداية العام الحالي إصابة 4 صيادين، واعتقال 6 آخرين، واحتجاز قاربيّ صيد، وإعطاب قارب صيد واحد.

ويؤكد المركز أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  كما تتناقض الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وتوجب ضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.

ويُجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية.  

كما يطالب المركز السلطات الإسرائيلية المحتلة بالإفراج عن الصيادين المحتجزين، كذلك تعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.

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