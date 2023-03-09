مجلس الجامعة العربية يثمن جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنثمن مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال الدورة العادية 159 على مستوى وزراء الخارجية، والتي عقدت بتاريخ 8 آذار/مارس 2023م في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعا البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.كما تبنى مجلس جامعة الدول العربية، دعوة البرلمان العربي للمجتمع الدولي في بيانه الصادر بتاريخ 28 شباط/فبراير 2023م، بشأن إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني على قوائم الإرهاب واتخاذ التدابير القانونية بحقهم فيما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية.من جهته، ثمن البرلمان العربي عالياً مخرجات وقرارات الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة جمهورية مصر العربية، مؤكداً على استمرار جهوده في دعم ومساندة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني الأبي، والتصدي للإجراءاتأحادية الجانب والاستفزازية لحكومة سلطة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي تقوض حل الدولتين، والعمل على تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.