هيئة الأسرى تنعى شهداء جنين

رام الله - دنيا الوطننعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وباسم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين في الوطن والمهجر وكافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.وقالت الهيئة في بيانها إن جريمة القتل التي تمارسها سلطات الاحتلال تأتي بالتزامن مع سلسلة الهجمات الوحشية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا وأسرانا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية أن تقف أمام مسؤولياتها بوضع حد لهذه الجرائم المرتكبة بحق أبناءنا في كافة محافظات الوطن.وأشارت الهيئة إلى أن من بين هؤلاء الشهداء أسرى محررين وأشقاء أسرى ومن عائلات مضحية ومناضلة.