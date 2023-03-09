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البحرين تدين اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها

البحرين تدين اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت مملكة البحرين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، "إدانة البحرين للاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين".

وداعت الوازرة إلى "التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام استئناف عملية السلام، بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

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