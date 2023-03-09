الديمقراطية تشيد بصمود الأسرى في وجه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالصمود البطولي لآلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهم يتحدون قوانين حكومة الإجرام والتمييز العنصري، التي تهدف إلى تقويض إرادتهم، عبر التنكيل بهم، وسن القوانين الجائرة، المستعادة من الأقبية المظلمة لعهود الفاشية في أوروبا.وقالت الجبهة الديمقراطية: إن المعركة التي يخوضها أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، هي معركة الشعب كله، كما هي معارك الصمود في نابلس وجنين والخليل ورام الله والقدس وباقي أرجاء الضفة الفلسطينية، وخط النار في قطاع غزة.وأكدت الجبهة الديمقراطية أن أسرانا أمانة في أعناقنا المتحدين في سجون الاحتلال، نحفظ أمانتهم كما نحفظ أمانة من سبقهم من الشهداء في زنازين الاحتلال.ودعت الجبهة الديمقراطية إلى إدامة تحركاتنا الجماهيرية وتطويرها، بما يعزز حالة الالتحام في نضالنا ومقاومتنا للاحتلال، والحرص على الدوام، على تدويل قضية أسرانا، وكشف الوجه البشع لدولة الاحتلال والإجرام، وعزلها دولياً، باعتبارها دولة فاشية، عنصرية، تنتهك كل ما له علاقة بحقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في الحرية والعيش الكريم تحت علم بلاده في دولته المستقلة.وأدانت الجبهة الديمقراطية مشاريع القرار المقدمة من مجموعات الإرهاب والقتل في (كنيست) الإسرائيلي، لحجز جثامين الشهداء، ورفض إعادتهم إلى أهلهم لتوديعهم بما يليق بهم من تكريم وإجلال.ودعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية للتصدي لمثل هذه القوانين المناقضة لأبسط قيم الإنسانية.