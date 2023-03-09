وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة العباس بن عبد المطلب الابتدائية للبنات

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزارة الأسرى والمحررين بغزة اليوم الخميس، مجموعة طالبات من مدرسة العباس بن عبد المطلب الابتدائية للبنات، وذلك ضمن برنامج غرس القيم والتعريف بقضية الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال.من جهته، رحب نبيل حجاج مدير عام الاعلام والأنشطة بهذه الزيارة، وشدد على أهمية تعريف الجيل بثقافة الأسر، مشيراً بأنهم صوت الأسرى للتعريف بمعاناتهم للعالم الخارجي، الذي يحاول الاحتلال إسكاته عند الحديث عن انتهاكاته بحق الأسرى في سجون الاحتلال.وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وواقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى.