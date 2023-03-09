شؤون فلسطينية

بالأسماء.. إنقاذ 10 فلسطينيين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل اليونانية

بالأسماء.. إنقاذ 10 فلسطينيين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل اليونانية
إنقاذ 10 فلسطينيين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل اليونانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغترين، اليوم الخميس، أنه تم إنقاذ 10 فلسطينيين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل اليونانية، والذي استشهد فيه مواطنان من قطاع غزة قبل عدة أيام.

وصرح السفير د. أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أنه بناءً على المعلومات الرسمية التي وصلت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان بشأن غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل اليونانية، تبين أنه كان على متنه 12 مواطنا فلسطينياً.

وأضاف أن اثنين استشهدا وهما صبرين أبو جزر ومحمود أبو طير، فيما تم إنقاذ 10 مواطنين فلسطينيين وهم، محمد عمر أبو طير من مواليد 29/7/2001 ام الوالدة سونيا، شحادة اشرف أبو جزر من مواليد 22/2/2022 اسم الوالدة امونه، يحيى اشرف أبو جزر من مواليد 5/6/2021 اسم الوالدة امونه، فرح عيسى أبو جزر من مواليد 27/9/2021 اسم الوالدة هديل، حمزه محمود أبو صبيحه من مواليد 19/9/1995 اسم الوالدة ليلى، أحمد حسن أبو عودة من مواليد 22/10/1995 اسم الوالدة دنيا، خليل حسن الجيدي من مواليد 12/1/2002 أم الوالدة عبير، محمد ماجد ملكة من مواليد 31/7/1997 اسم الوالدة آمنه، شيماء صالح أبو مصطفى من مواليد 14/2/2000 اسم الوالدة منى، أزهار هشام أبو جرار من مواليد 17/11/2001 اسم الوالدة شادية.

وأضاف الديك أن جهود سفارة دولة فلسطين لدى اليونان متواصلة للانتهاء من كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة للبدء بنقل جثماني شهيدي لقمة العيش من اليونان بتجاه الأراضي المصرية وصولا الى ذويهم واسرهم في قطاع غزة، وذلك في القريب العاجل.

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