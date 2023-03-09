جماهير جنين تشيّع جثامين ثلاثة شهداء في بلدة جبع

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة في جنين، ظهر اليوم الخميس، جثامين ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بعد أن اغتالتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار على مركبتهم، فجر اليوم.وشاركت جموع كبيرة في موكب التشييع، وسط حضور لعدد من المقاومين والمسلحين، والتكبيرات والهتافات المنددة بجريمة الاحتلال.ويذكر أن ثلاثة شبان استشهدوا ، برصاص قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة جبع، جنوب جنين.وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على السيارة بكثافة ما أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة.والشهداء هم: أحمد محمد فشافشة، وسفيان فاخوري، ونايف احمد الطبش ملايشة.