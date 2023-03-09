وزيرا خارجية السعودية وروسيا: لا استقرار بالشرق الأوسط دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، وروسيا سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أهمية التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وأشاد وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو، بالموقف الروسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ودعمها المستمر لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وأضاف أن الأوضاع في فلسطين مقلقلة للغاية، جراء التصعيد الخطير من الجانب الإسرائيلي، ما يحتم علينا البحث عن سبيل لإعادة مسار الحوار لتحقيق السلام.بدوره، قال لافروف: "نحن نعمل على تنشيط الجهود لحل القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون هذا الأمر، وذلك من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".