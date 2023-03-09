غزة: العاملون في أندية موظفي أونروا يعتصمون ويوجهون مطالباً لإدارة الوكالة

رام الله - دنيا الوطناعتصم العاملون في أندية موظفي الوكالة التابعة لـ "أونروا" في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي لمطالبة إدارة الوكالة بوظائف دائمة بعد أن قامت إدارة الوكالة بوقف عقودهم منذ عام 2015 وقطع التمويل عن أندية الوكالة.وقال المعتصمون إن "إدارة الوكالة أوقفت عقودنا التي كنا نعمل بها تحت بند SSA دون سابق إنذار منذ عام 2105 وقبل أن تنتهي مدتها القانونية ونطالبهم بإيجاد حلول جذرية لقضيتنا".وأضافوا "نعمل في هذه الأندية منذ أكثر من 13 عاما على عقود مختلفة ما بين اليومي والبطالة وقضينا عمرنا كله في خدمة الموظفين واللاجئين وعائلاتهم، وجميعنا يعيش في بيوت إيجار وعلينا مسئوليات وديون كبيرة والتزامات مالية وعائلية شهريا لا نستطيع الإيفاء بها من خلال المكافئة القليلة التي نتقاضاها شهريا جراء قيام إدارة الوكالة بقطع تمويلها عن الأندية منذ عام 2018".وطالب المعتصمون إدارة الوكالة بالنظر الجدي إلى قضيتهم الهامة التي يخدمون من خلالها اللاجئين والموظفين، مؤكدين على أن هذه الاعتصامات ستكون بشكل أسبوعي حتى تستجيب إدارة الوكالة لمطالبهم العادلة.