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شؤون فلسطينية

"حكاية حصار" معرض فني في المغرب رفضاً لحصار غزة وتضامناً مع فلسطين

"حكاية حصار" معرض فني في المغرب رفضاً لحصار غزة وتضامناً مع فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت مدينة فاس في المغرب أمس الأربعاء، معرضاً فنياً يستعرض أوجه الظلم الواقع على قطاع غزة بفعل الحصار المفروض والمستمر لما يزيد عن 17 عاماً. وضم المعرض صوراً التقطت بعدسات صحفيين فلسطينيين تجسد أوجه المعاناة والصمود في القطاع المحاصر.

وتخلل المعرض  4 زوايا تمثل الحالة التي تعيشها غزة وتلخص صور المعاناة والمشاكل المتفاقمة التي يعيشها سكان قطاع غزة بسبب الحصار والمتعلقة بأزمات التنقل والسفر والكهرباء والمياه والواقع الصحي والمعيشي الصعب، بالإضافة إلى صور تلخص حروب غزة الأربعة وآثارها المدمرة في القطاع وما خلفته من شهداء ومصابين.

كما ضم المعرض زاوية بعنوان شعب صامد والتي تعرض صوراً تكشف صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار المفروض عليه، فيما جاءت الزاوية الرابعة بعنوان شعوب تنتصر وتضم صوراً من عواصم عربية لتظاهرات انتصرت لغزة وفلسطين.

وأكد منظمو المعرض خلال حفل الافتتاح أن معرض حكاية حصار هو تجسيد حقيقي للموقف الشعبي المغربي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي محاولات جر الشعوب لمربع العلاقات مع الاحتلال.

وحضر المعرض شخصيات وطنية مغربية وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني والذين أكدوا على موقفهم الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية والرافض لممارسات الاحتلال ووجوده على أرض عربية وإسلامية.

ويستمر معرض حكاية حصار يومي الأربعاء والخميس في قاعة مركز الفنون الشيخ أحمد بمدينة فاس بالمغرب.

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