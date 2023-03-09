تأخير رحلة نتنياهو لروما.. محتجون إسرائيليون يغلقون مدخل مطار بن غوريون بالكامل

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأن مروحية هبطت على مدرج مستشفى هداسا بالقدس لنقل رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته سارة إلى مطار بن غوريون تجنبا للتظاهرات التي تغلق الشوارع المؤدية للمطار.وبحسب القناة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيصل إلى مطار بن غوريون عبر مروحية للسفر إلى إيطاليا، ومن المتوقع أن يلتقي بوزير الدفاع الأمريكي هناك.ووفقًا لما نقلته قناة (الجزيرة)، فإن المحتجين على خطة الإصلاحات القضائية في إسرائيل أغلقوا بالكامل مدخل مطار بن غوريون"في حين، قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، إن "الطرق الرئيسية بتل أبيب تشهد ازدحامات مرورية كبيرة في بسبب المظاهرات الاحتجاجية ضد الإصلاح القضائي".وتوقعت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن يتم : "تأجيل رحلة نتنياهو الجوية إلى روما حتى الساعة 2:00 ظهراً.