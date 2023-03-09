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دولي

غانتس يطالب بمنع بن غفير من الدخول إلى مقر الشرطة الإسرائيلية

غانتس يطالب بمنع بن غفير من الدخول إلى مقر الشرطة الإسرائيلية
ايتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وزير جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، قد طالب المستشار القانوني للحكومة غالي بهاريف ميارا بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دخول مقر الشرطة ، خلال أحداث الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي.

ووفق ما نقلته القناة (12) الإسرائيلية، فإن غانتس كتب رسالة إلى أمين المظالم، قال فيها: "وصل الوزير بن غفير صباح اليوم إلى المطار وقال إنه لن يسمح للفوضويين بإغلاق المطار". 

وأضاف غانتس: "الوزير يدعو المتظاهرين بالفوضويين، ويستفيد سياسيًا من شرطة إسرائيل ومنشآتها ، يظهر في غرف القيادة الأمامية ، يوزع التعليمات لقادة الشرطة ويوجه نفسه بالصور التي يعمل على إصلاح الوعي ضد الاحتجاج".

وتابع غانتس" "يجب وضع حاجز بين التوجيهات السياسة لبن غفير المتعلقة بنشاط الشرطة، والتوجيهات التنفيذية والملموسة المتعلقة بإدارة الأحداث العملياتية بشكل عام".

وأوضح، أنه "سيطلب بشكل عاجل وعاجل منع وزير الأمن القومي من دخول غرفة قيادة الشرطة ، وأمره بالالتزام بتعليمات القانون وإبعاد يديه عن التورط وإعطاء التعليمات للمفوض والشرطة مباشرة".  

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