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سرايا القدس - كتيبة جبع: فاتورة الحساب مفتوحة مع المحتل وسيدفع ثمن جريمته غالياً

سرايا القدس - كتيبة جبع: فاتورة الحساب مفتوحة مع المحتل وسيدفع ثمن جريمته غالياً
سرايا القدس - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سرايا القدس - كتيبة جبع ، بيانًا صحفيًا، عقّبت من خلاله على استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بلدة جبع في مخيم جنين، فجر اليوم الخميس.

وأكدت "كتيبة جبع" في بيانها، أن "جرائم الاحتلال واستهدافه لمقاتلي سرايا القدس وكتائبنا في الضفة، لن يثنينا عن المضي في طريق الجهاد والمقاومة".

وقالت إننا: "نزف شهداءنا الأبرار قادة ومقاتلين، ونؤكد أن رصاصنا لن يصمت، وأن فاتورة الحساب مفتوحة مع هذا المحتل المجرم وسيدفع ثمن جريمته غالياً".

وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا  بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

بيان صادر عن سرايا القدس - كتيبة جبع

بكل الفخر والاعتزاز تزف سرايا القدس - كتيبة جبع الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود ثلة من قادتها الميدانيين والذين ارتقوا في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم في بلدة جبع البطولة وهم الشهداء القادة:

الأسير المحرر الشهيد القائد الميداني سفيان عدنان فاخوري (30 عاماً)

الشهيد القائد أحمد محمد ذيب فشافشة  (22 عامًا)

الأسير المحرر الشهيد القائد نايف أحمد يوسف ملايشة  (25 عامًا)

لقد كان شهداؤنا ابطال عمليات الاشتباك ونصب الكمائن والتصدي لقوات الاحتلال على مدار الساعة، فلم يغفو لهم جفن وكانوا للاحتلال بالمرصاد في كل ميادين الجهاد، حتى لحظة ارتقائهم شهداء، سائرين على درب من سبقهم إلى المجد، الشهداء: عزالدين حمامرة وأمجد خليلية أبطال سرايا القدس كتيبة جبع.

لقد خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة لحظة تصديهم لقوات الاحتلال والتي اقتحمت البلدة صباح اليوم الخميس واستبسلوا في استهداف القوات الصهيونية بالرصاص والعبوات المصنعة.

وقد تمكنو من إسقاطها طائرة مسيرة محملة بالصواريخ والتي استخدمتها قوات الاحتلال أثناء عملية الاقتحام.

إننا في كتيبة جبع وأمام هذا المشهد الإجرامي لعملية الاغتيال لنؤكد على ما يلي:

أولاً: إننا إذ نزف شهداءنا الأبرار قادة ومقاتلين، نؤكد أن رصاصنا لن يصمت، وأن فاتورة الحساب مفتوحة مع هذا المحتل المجرم وسيدفع ثمن جريمته غالياً.

ثانياً: نتوعد الاحتلال بمزيد من المقاتلين على درب الجهاد في سبيل الله، فالقائد يخلفه ألف قائد والرصاصة ستنفجر بدلاً منها ألف رصاصة في صدور العدو الجبان.

ثالثاً: إن جرائم الاحتلال واستهدافه لمقاتلي سرايا القدس وكتائبنا في الضفة، لن يثنينا عن المضي في طريق الجهاد والمقاومة، وان جهادنا ماضٍ حتى الخلاص من الاحتلال ودحره عن أرضنا.

لقد بدأنا هذا الطريق في مقاتلة ومشاغلة العدو الصهيوني، متوكلين على الله متسلحين بإرادتنا وعزيمتنا، ونشد ظهورنا بأبناء شعبنا الصامد الذي يعتبر السد الحامي والحاضنة الحقيقية لنا كمجاهدين.

نوجه التحية لمقاتلي سرايا القدس بكل تشكيلاتها في الميدان الذين لا يتركون سلاحهم المبارك ولكل مقاومي شعبنا الأبطال، والتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني الحر الأبي ولأهلنا في بلدة جبع البطلة التي كانت على الدوام صاحبة العمل المقاوم.

الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى والحرية للأسرى

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

إخوانكم سرايا القدس - كتيبة جبع

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