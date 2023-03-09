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شؤون فلسطينية

الرئاسة: ما يجري على الأرض حرب إسرائيلية شاملة على شعبنا الفلسطيني

الرئاسة: ما يجري على الأرض حرب إسرائيلية شاملة على شعبنا الفلسطيني
الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن ما يجري على الأرض، حرب إسرائيلية شاملة على شعبنا الفلسطيني.

وشدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أن "المعركة الحالية هي معركة وطنية تجاه الحفاظ على القدس والمشروع الوطني الفلسطيني".

وقال إنه لا يجوز الانشغال في مواقف لا تخدم القضية الفلسطينية، في ظل معركة وطنية كبرى.

وأضاف: أن إسرائيل تريد إخراج القدس من المعادلة الفلسطينية، عبر استمرارها في جرائمها على الصعد كافة، ما يستدعي تحصين الجبهة الداخلية والتوحد لإسقاط مشاريع الضم وإقامة دويلة في غزة.

ودعا أبو ردينة أبناء شعبنا إلى الاصطفاف خلف معركة القدس وقيادة منظمة التحرير والرئيس محمود عباس، للحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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