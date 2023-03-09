شؤون فلسطينية

التحرير الفلسطينية: مجزرة جنين تسرع بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاسبة من قبل المحكمة الجنائية

التحرير الفلسطينية: مجزرة جنين تسرع بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاسبة من قبل المحكمة الجنائية
المركبة التي تم اغتيال ثلاثة شبان كانوا بداخلها
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية د.سفيان مطر أن استشهاد أربعة مواطنين صباح اليوم في جنين على أيدي قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني تضاف إلى سجل جرائم هذا الاحتلال بحق البشر والحجر والشجر.

وأكد مطر في تصريح صحفي، أن ارتكاب هذه المجزرة صباح هذا اليوم في قرية جبع بجنين والتي استشهد خلالها عدد من أبناء شعبنا
يتطلب من المجتمع الدولي ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وسرعة تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاسبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا مطر إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض كرد على هذه المجزرة الإرهابية.

أخبار ذات صلة

سرايا القدس - كتيبة جبع: فاتورة الحساب مفتوحة مع المحتل وسيدفع ثمن جريمته غالياً

سرايا القدس - كتيبة جبع: فاتورة الحساب مفتوحة مع المحتل وسيدفع ثمن جريمته غالياً

الرئاسة: ما يجري على الأرض حرب إسرائيلية شاملة على شعبنا الفلسطيني

الرئاسة: ما يجري على الأرض حرب إسرائيلية شاملة على شعبنا الفلسطيني

التحرير الفلسطينية: مجزرة جنين تسرع بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاسبة من قبل المحكمة الجنائية

التحرير الفلسطينية: مجزرة جنين تسرع بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاسبة من قبل المحكمة الجنائية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في ستة حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في ستة حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية

اشتية: جرائم الاحتلال بحق شعبنا ما كان لها أن تستمر لولا غياب المساءلة الدولية

اشتية: جرائم الاحتلال بحق شعبنا ما كان لها أن تستمر لولا غياب المساءلة الدولية

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الرابع 2022

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الرابع 2022

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

الديمقراطية: الرد على جريمة الاغتيال في جنين بالمقاومة ووقف العمل بتفاهمات العقبة

الديمقراطية: الرد على جريمة الاغتيال في جنين بالمقاومة ووقف العمل بتفاهمات العقبة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التحرير الفلسطينية: مجزرة جنين تسرع بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاسبة من قبل المحكمة الجنائية

التحرير الفلسطينية: مجزرة جنين تسرع بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاسبة من قبل المحكمة الجنائية

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الرابع 2022

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الرابع 2022

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

الديمقراطية: الرد على جريمة الاغتيال في جنين بالمقاومة ووقف العمل بتفاهمات العقبة

الديمقراطية: الرد على جريمة الاغتيال في جنين بالمقاومة ووقف العمل بتفاهمات العقبة

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الـ 24

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الـ 24

في رسائل متطابقة: منصور يدعو لضمان حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية الاحتلال

في رسائل متطابقة: منصور يدعو لضمان حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية الاحتلال

فصائل فلسطينية تعقّب على جريمة الاحتلال جنوب جنين

فصائل فلسطينية تعقّب على جريمة الاحتلال جنوب جنين

الخارجية: نحمّل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه ومخاطرها لتفجير ساحة الصراع

الخارجية: نحمّل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه ومخاطرها لتفجير ساحة الصراع

منوعات

بسعر خيالي.. أصالة نصري تتألق بتصميم من العلامة القطرية

بسعر خيالي.. أصالة نصري تتألق بتصميم من العلامة القطرية

شاهد: صور من داخل سجن سعد لمجرد في فرنسا

شاهد: صور من داخل سجن سعد لمجرد في فرنسا

زوجة أشرف حكيمي تحسم جدل تراجعها عن الطلاق

زوجة أشرف حكيمي تحسم جدل تراجعها عن الطلاق

حلا شيحة ترد على هجوم جمهورها الحاد بصورة جديدة

حلا شيحة ترد على هجوم جمهورها الحاد بصورة جديدة

فيديو.. الفنانة يسرا توجّه رسالة لنجم ليفربول محمد صلاح

فيديو.. الفنانة يسرا توجّه رسالة لنجم ليفربول محمد صلاح

هل غادر خالد سليم سباق رمضان في &quot;السجل الأسود&quot;؟

هل غادر خالد سليم سباق رمضان في "السجل الأسود"؟

أحمد السقا يُقلق جمهوره بآخر ظهور.. وزوجته تعلّق

أحمد السقا يُقلق جمهوره بآخر ظهور.. وزوجته تعلّق

للمرة الأولى.. والدة منى زكي تعلّق على أزمة بوستر ابنتها فماذا قالت؟

للمرة الأولى.. والدة منى زكي تعلّق على أزمة بوستر ابنتها فماذا قالت؟

شاهد: بنات اللاعب كريستيانو رونالدو يتحدثن اللغة العربية

شاهد: بنات اللاعب كريستيانو رونالدو يتحدثن اللغة العربية

رسالة أحلام للملكة رانيا بمناسبة زواج الأميرة إيمان

رسالة أحلام للملكة رانيا بمناسبة زواج الأميرة إيمان

عربي

مصر: مصرع ثلاث سيدات ومسن حرقاً داخل دار لرعاية المسنين

مصر: مصرع ثلاث سيدات ومسن حرقاً داخل دار لرعاية المسنين

مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان

مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان

انطلاق أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

انطلاق أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

هيئة قناة السويس تُعلن إيراداتها بأول شهرين من العام الجاري

هيئة قناة السويس تُعلن إيراداتها بأول شهرين من العام الجاري