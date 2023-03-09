التحرير الفلسطينية: مجزرة جنين تسرع بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاسبة من قبل المحكمة الجنائية

قال عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية د.سفيان مطر أن استشهاد أربعة مواطنين صباح اليوم في جنين على أيدي قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني تضاف إلى سجل جرائم هذا الاحتلال بحق البشر والحجر والشجر.



وأكد مطر في تصريح صحفي، أن ارتكاب هذه المجزرة صباح هذا اليوم في قرية جبع بجنين والتي استشهد خلالها عدد من أبناء شعبنا

يتطلب من المجتمع الدولي ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وسرعة تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاسبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.



ودعا مطر إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض كرد على هذه المجزرة الإرهابية.



رام الله - دنيا الوطن