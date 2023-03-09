مباشر | #تغطية صحفية:الاحتلال يواصل تصعيده في الضفة ويركز هجمته على نابلس وجنين

دولي

قلق أمريكي أن تصرف أحداث الضفة الانتباه عن الأنشطة الإيرانية

قلق أمريكي أن تصرف أحداث الضفة الانتباه عن الأنشطة الإيرانية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن "واشنطن قلقة من أن التوترات بالضفة قد تصرف انتباه تل أبيب وواشنطن عن الأنشطة الإيرانية".

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن "وزير الدفاع الأمريكي يعتزم نقل القلق الأمريكي لإسرائيل خلال زيارته المقررة اليوم".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أرجأ زيارته إلى إسرائيل التي كانت مقررة هذه الليلة، إلى اليوم الخميس،

وبحسب موقع (أكسيوس) الأمريكي، فإن أوستن سيعقد اجتماعاته مع وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون، وفي نهايتها سيعود إلى الولايات المتحدة.

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