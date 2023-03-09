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مصر: مصرع ثلاث سيدات ومسن حرقاً داخل دار لرعاية المسنين

مصر: مصرع ثلاث سيدات ومسن حرقاً داخل دار لرعاية المسنين
حريق لدار المسنين في مصر الجديدة - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، بمصرع ثلاث سيدات ومسن، أربعة آخرين إثر نشوب حريق داخل دار للمسنيين في منطقة مصر الجديدة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى. 

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بانبعاث دخان من داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، على الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم  فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين مصرع 3 سيدات ورجل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وفق (اليوم السابع)

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

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