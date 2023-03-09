مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان

رام الله - دنيا الوطنمدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، رغم المطالبات المستمرة من الخرطوم برفعها.وكانت الخرطوم قد دعت مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع الحظر عن الأسلحة الذي فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور عام 2005.والشهر الماضي، تعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدعم المطلب السوداني، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).في حين أن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً مدد لغاية 12 آذار، مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، حيث صوت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إن العقوبات "عفا عليها الزمن ويجب أن ترفع لأن الأمور تشهد تحسّناً على الأرض".