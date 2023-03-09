دولي

رغم الاحتجاجات الواسعة.. مجلس الشيوخ الفرنسي يقر رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً

رغم الاحتجاجات الواسعة.. مجلس الشيوخ الفرنسي يقر رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً
مجلس الشيوخ الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الأربعاء، إقرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، في مشروع قانون أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد.

وفي التفاصيل، صوّت 201 من الأعضاء لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده، وشهدت الجلسة تراشقاً حاداً بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم، وفق (الجزيرة نت).

وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن "سرورها" بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة عبر موقع (تويتر)، أن هذا الإصلاح "متوازن وعادل".

وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد القادم، ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.

ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، شارك فيها قرابة ثلاثة ملايين شخص احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد في البلاد.

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