شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الرابع 2022

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في الربع الرابع 2022
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاع رخص الأبنية في الأراضي الفلسطينية في الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 5% على أساس فصلي، بينما انخفض بنسبة 12% على أساس سنوي.  

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية بلغ في الربع الرابع من العام الماضي 2,804 رخصة منها 1,674 رخصة أبنية جديدة.

وسجل عدد رخص الأبنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من عام نفسه، وانخفاضا بنسبة 14% مقارنة بالربع المناظر من عام 2021.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1.399 مليون متر مربع، منها 1.137 مليون متر مربع مساحة الأبنية الجديدة، و262 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,982 وحدة سكنية مساحاتها 1.004 مليون متر مربع، منها 4,715 وحدة سكنية جديدة مساحتها 801 ألف متر مربع، و1,267 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 203 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 8% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وانخفاضا بنسبة 4% مقارنة بالربع المناظر من عام 2021.

ولا تشمل هذه البيانات القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

طالع: أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

الديمقراطية: الرد على جريمة الاغتيال في جنين بالمقاومة ووقف العمل بتفاهمات العقبة

الديمقراطية: الرد على جريمة الاغتيال في جنين بالمقاومة ووقف العمل بتفاهمات العقبة

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الـ 24

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الـ 24

استشهاد طفل متأثراً بجراحه وإصابة شاب برصاصة بالرأس في جنين

استشهاد طفل متأثراً بجراحه وإصابة شاب برصاصة بالرأس في جنين

في رسائل متطابقة: منصور يدعو لضمان حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية الاحتلال

في رسائل متطابقة: منصور يدعو لضمان حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية الاحتلال

فصائل فلسطينية تعقّب على جريمة الاحتلال جنوب جنين

فصائل فلسطينية تعقّب على جريمة الاحتلال جنوب جنين

الخارجية: نحمّل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه ومخاطرها لتفجير ساحة الصراع

الخارجية: نحمّل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه ومخاطرها لتفجير ساحة الصراع

كيف علقت حماس على إعدام الاحتلال لثلاثة شبان في جنين؟

كيف علقت حماس على إعدام الاحتلال لثلاثة شبان في جنين؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: الرد على جريمة الاغتيال في جنين بالمقاومة ووقف العمل بتفاهمات العقبة

الديمقراطية: الرد على جريمة الاغتيال في جنين بالمقاومة ووقف العمل بتفاهمات العقبة

في رسائل متطابقة: منصور يدعو لضمان حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية الاحتلال

في رسائل متطابقة: منصور يدعو لضمان حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية الاحتلال

الخارجية: نحمّل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه ومخاطرها لتفجير ساحة الصراع

الخارجية: نحمّل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه ومخاطرها لتفجير ساحة الصراع

كيف يبدو طقس فلسطين اليوم الخميس؟

كيف يبدو طقس فلسطين اليوم الخميس؟

الاحتلال يستولي على مركبة أسير محرر من القدس

الاحتلال يستولي على مركبة أسير محرر من القدس

المطران حنا: نطالب بترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية وتوحيد الصفوف

المطران حنا: نطالب بترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية وتوحيد الصفوف

القدس: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الرام

القدس: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الرام

سموتريتش يعتذر عن تصريحاته بشأن حوارة.. ماذا قال؟

سموتريتش يعتذر عن تصريحاته بشأن حوارة.. ماذا قال؟

منوعات

شاهد: صور من داخل سجن سعد لمجرد في فرنسا

شاهد: صور من داخل سجن سعد لمجرد في فرنسا

زوجة أشرف حكيمي تحسم جدل تراجعها عن الطلاق

زوجة أشرف حكيمي تحسم جدل تراجعها عن الطلاق

حلا شيحة ترد على هجوم جمهورها الحاد بصورة جديدة

حلا شيحة ترد على هجوم جمهورها الحاد بصورة جديدة

فيديو.. الفنانة يسرا توجّه رسالة لنجم ليفربول محمد صلاح

فيديو.. الفنانة يسرا توجّه رسالة لنجم ليفربول محمد صلاح

هل غادر خالد سليم سباق رمضان في &quot;السجل الأسود&quot;؟

هل غادر خالد سليم سباق رمضان في "السجل الأسود"؟

أحمد السقا يُقلق جمهوره بآخر ظهور.. وزوجته تعلّق

أحمد السقا يُقلق جمهوره بآخر ظهور.. وزوجته تعلّق

للمرة الأولى.. والدة منى زكي تعلّق على أزمة بوستر ابنتها فماذا قالت؟

للمرة الأولى.. والدة منى زكي تعلّق على أزمة بوستر ابنتها فماذا قالت؟

شاهد: بنات اللاعب كريستيانو رونالدو يتحدثن اللغة العربية

شاهد: بنات اللاعب كريستيانو رونالدو يتحدثن اللغة العربية

رسالة أحلام للملكة رانيا بمناسبة زواج الأميرة إيمان

رسالة أحلام للملكة رانيا بمناسبة زواج الأميرة إيمان

محامي الفنانة كارول سماحة يرد على مؤسسة محمود درويش بشأن كلمات &quot;الألبوم الذهبي&quot;

محامي الفنانة كارول سماحة يرد على مؤسسة محمود درويش بشأن كلمات "الألبوم الذهبي"

عربي

مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان

مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان

انطلاق أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

انطلاق أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

هيئة قناة السويس تُعلن إيراداتها بأول شهرين من العام الجاري

هيئة قناة السويس تُعلن إيراداتها بأول شهرين من العام الجاري

مصر تصدر موقفها من العدوان الإسرائيلي على جنين

مصر تصدر موقفها من العدوان الإسرائيلي على جنين