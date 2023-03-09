وسط إجراءات أمنية مشددة.. تظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية





واكد بن غفير انه لن يسمح بسد مداخل ومنافذ مطار بنغريون، والطرق المحورية، فيما تقرر فرض غرامة مالية قدرها 500 شيكل على كل من يقود سيارته ببطء عن قصد في الطرق المؤدية إلى المطار وغرامة أخرى بمبلغ 250 شيكلا على كل من يعرقل حركة السير.



وعلى خلفية التشويشات المتوقعة بسبب المظاهرات، تقرر أن يجري وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين، مباحثاته في مطار بنغوريون حيث من المقرر أن يجتمع مع نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت.





وسيصل وزير الدفاع الأميركي، وليس كما كان مخططًا وصوله مساء أمس.



وعقد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، جلسة لتقييم الأوضاع مع مفتش الشرطة العام الجنرال ياعقوف شبتاي.