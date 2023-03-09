وسط إجراءات أمنية مشددة.. تظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية
تحت مسمى (يوم مقاومة الديكتاتورية)، من المقرر أن يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين اليوم الخميس، إلى الشوارع في تظاهرات حاشدة احتجاجاً على خطة التغييرات في المنظومة القضائية.
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه يتوقع حصول تشويشات مرورية خانقة في محيط مطار بنغوريون، وأنحاء مختلفة من إسرائيل.
وأضافت أن الفعاليات الاحتجاجية ستبدأ في الساعة الثامنة صباحاً بمسيرات يشارك فيها تلاميذ وأولياء أمورهم، كما ستنطلق بالتزامن المئات من سيارات المزارعين من أماكن متعددة ليشكلوا قوافل على الطرقات.
وسيأخذ طلاب ومحاضرون من جامعات تل أبيب والعبرية وبن غوريون والتخنيون قسطا من هذه النشاطات. ويتوقع اختتام هذه الاحتجاجات مساء اليوم.
وفي خضم ذلك، ينتشر نحو 3000 شرطي للحفاظ على النظام العام.
وعقد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، جلسة لتقييم الأوضاع مع مفتش الشرطة العام الجنرال ياعقوف شبتاي.
واكد بن غفير انه لن يسمح بسد مداخل ومنافذ مطار بنغريون، والطرق المحورية، فيما تقرر فرض غرامة مالية قدرها 500 شيكل على كل من يقود سيارته ببطء عن قصد في الطرق المؤدية إلى المطار وغرامة أخرى بمبلغ 250 شيكلا على كل من يعرقل حركة السير.
وعلى خلفية التشويشات المتوقعة بسبب المظاهرات، تقرر أن يجري وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين، مباحثاته في مطار بنغوريون حيث من المقرر أن يجتمع مع نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت.
وعلى خلفية التشويشات المتوقعة بسبب المظاهرات، تقرر أن يجري وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين، مباحثاته في مطار بنغوريون حيث من المقرر أن يجتمع مع نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت.
وسيصل وزير الدفاع الأميركي، وليس كما كان مخططًا وصوله مساء أمس.
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