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للمرة الأولى.. وفد من كنيست يتوجه إلى البحرين

للمرة الأولى.. وفد من كنيست يتوجه إلى البحرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وفدًا رسميًا من (كنيست) برئاسة داني دانون توجه صباح اليوم إلى البحرين، للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقيات التطبيع.

ووفق ما نقلته (القناة السابعة) الإسرائيلية، فإن الوفد يتكون من دانون وأعضاء (كنيست) دان إيلوز ويفات شاشا بيتون وإليعازر شتيرن .

وبحسب القناة، فإنه خلال الزيارة سيشارك الأربعة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، ويلتقون بالوفد الإماراتي، وسيُطلب منهم أيضًا اجراء مناقشة معظم الشكاوى المقدمة ضد إسرائيل من برلمانات الدول العربية، مع أعضاء لجنة الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أنه خلال الجلسة العامة، قد يتم الإدلاء ببيانات تدين إسرائيل ، وسيُطلب من أعضاء الكنيست إحباطها أو الرد عليها. 

كما يعتزم أعضاء (كنيست) أن يدرجوا على جدول أعمال المؤتمر أيضا موضوع منع إيران من الحصول على قنبلة نووية، وسيطلب الوفد الإسرائيلي دعم الدول وانضمامها إلى العقوبات على إيران.

وقال رئيس الوفد، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة ، عضو (كنيست) داني دانون، إن "الاتحاد البرلماني الدولي هو برلمان البرلمانات، نحن ذاهبون إلى هناك لتمثيل إسرائيل وتعزيز القضايا التي تهم إسرائيل. التحدي الرئيسي للوفد سيكون للتأثير على دول أخرى للانضمام إلى العقوبات المفروضة على إيران".

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