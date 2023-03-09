الديمقراطية: الرد على جريمة الاغتيال في جنين بالمقاومة ووقف العمل بتفاهمات العقبة





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن على "قيادة السلطة وقف العمل بمسار العقبة- شرم الشيخ وتفاهماته المذلة والانسحاب منه، ووقف العمل الفعلي بالتنسيق الأمني، والإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية".





وتابعت: "لا يمكن لقيادة السلطة الاستمرار بالوقوف في المنطقة الرمادية أو البناء على حسابات خاطئة ألحقت خسائر فادحة بشعبنا".







واستشهد فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان برصاص قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة جبع، جنوب جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على السيارة بكثافة ما أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة.

والشهداء هم: أحمد محمد فشافشة، وسفيان فاخوري، ونايف احمد الطبش ملايشة.

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، شهداء جنين، مؤكدة أن الرد على جريمة الاغتيال للشبان الثلاثة ومجازر الاحتلال في جنين ومخيمها ونابلس وغيرها، بالمقاومة وإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.