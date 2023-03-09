قادة سابقون في شرطة الاحتلال يطالبون نتنياهو بعزل بن غفير
أفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، بأن قادة سابقين في الشرطة بعثوا برسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بعزل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وقال القادة الإسرائيليون في الرسالة: إن "بن غفير يستغل الأحداث ونشاط الشرطة لأغراضه السياسية".
ورد بن غفير على هذه الرسالة واصفاً الضباط الذين أرسلوا الرسالة بـ "الفشلة".
وقال في رده على الرسالة: "يطالبون بعزلي، لم يطلب أحد مساعدتكم، لقد تم اختياري من قبل شعب إسرائيل".
وتابع: "افعلوا المعروف ببقائكم في البيوت وعدم التدخل فيما لا يعنيكم".
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