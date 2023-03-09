قادة سابقون في شرطة الاحتلال يطالبون نتنياهو بعزل بن غفير





ورد بن غفير على هذه الرسالة واصفاً الضباط الذين أرسلوا الرسالة بـ "الفشلة".





وقال في رده على الرسالة: "يطالبون بعزلي، لم يطلب أحد مساعدتكم، لقد تم اختياري من قبل شعب إسرائيل".





وتابع: "افعلوا المعروف ببقائكم في البيوت وعدم التدخل فيما لا يعنيكم".

وقال القادة الإسرائيليون في الرسالة: إن "بن غفير يستغل الأحداث ونشاط الشرطة لأغراضه السياسية".