استشهاد طفل متأثراً بجراحه وإصابة شاب برصاصة بالرأس في جنين

وفي بلدة اليامون غرب جنين، أصيب شاب برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال، البلدة فجر اليوم.





وأفادت وزارة الصحة، بوصول إصابة بالرأس إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين، وأن حالتها مستقرة.



