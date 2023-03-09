استشهاد طفل متأثراً بجراحه وإصابة شاب برصاصة بالرأس في جنين
استشهد الطفل وليد نصار فجر اليوم الخميس، متأثراً بإصابته البالغة إثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين منذ عدة أيام.
وفي بلدة اليامون غرب جنين، أصيب شاب برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال، البلدة فجر اليوم.
وأفادت وزارة الصحة، بوصول إصابة بالرأس إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين، وأن حالتها مستقرة.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاببن محمد هارون جرادات من السيلة الحارثية، ومحمد سعيد شعبان من اليامون، بعد اقتحام البلدتين ومداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.
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