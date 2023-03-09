فصائل فلسطينية تعقّب على جريمة الاحتلال جنوب جنين
عقّبت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، على جريمة اغتيال ثلاثة شبان، صباح الخميس، برصاص قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة جبع، جنوب جنين.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إننا: "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال في جنين، وفاتورة الحساب مع الاحتلال لن تغلق".
بدورها، نعت الجبهة الشعبيّة: "شهداء فلسطين الذين استشهدوا خلال المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي في بلدة جبع بمحافظة جنين ولن تمر هذه المجزرة مرور الكرام".
في حين، قالت حركة المجاهدين، إن: "ارتقاء المقاومين في ضفة الأحرار لن يفلح في ثني رفاق دربهم عن مواصلة طريق المقاومة ولن يكسر إرادة شعبنا".
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