فصائل فلسطينية تعقّب على جريمة الاحتلال جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنعقّبت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، على جريمة اغتيال ثلاثة شبان، صباح الخميس، برصاص قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة جبع، جنوب جنين.من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إننا: "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال في جنين، وفاتورة الحساب مع الاحتلال لن تغلق".بدورها، نعت الجبهة الشعبيّة: "شهداء فلسطين الذين استشهدوا خلال المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي في بلدة جبع بمحافظة جنين ولن تمر هذه المجزرة مرور الكرام".في حين، قالت حركة المجاهدين، إن: "ارتقاء المقاومين في ضفة الأحرار لن يفلح في ثني رفاق دربهم عن مواصلة طريق المقاومة ولن يكسر إرادة شعبنا".