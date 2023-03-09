الخارجية: نحمّل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه ومخاطرها لتفجير ساحة الصراع

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها صباح اليوم الخميس ببلدتي جبع واليامون في جنين.وحملت الخارجية في بيان صحفي، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها ومخاطرها لتفجير ساحة الصراع، وتحملها ايضا المسؤولية عن محاولاتها لاستبدال الطابع السياسي للصراع بحلول عسكرية اجرامية.وقالت إن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية لشعبنا يشجع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، كما ان افلات اسرائيل المستمر من العقاب يسهل عليها الاستمرار بالتنكيل بشعبنا، وهو ما يتطلب من الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وإنهاء تحقيقاتها وإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.