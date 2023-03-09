كيف علقت حماس على إعدام الاحتلال لثلاثة شبان في جنين؟

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، على جريمة الاحتلال إعدام ثلاثة شبان في بلدة جبع بمدينة جنين.وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "هذه الدماء ستكون وقودا لتصاعد الانتفاضة العظيمة في الضفة المحتلة".وشدد على أن "الاحتلال أعجز من أن يحسم هذه المعركة ضد شعبنا فيلجأ إلى ارتكاب هذه المجازر ضد الشباب الثائر".وقال قاسم: إن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة قادرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه، ومعاقبته على إرهابه.وتابع: "هذه المعركة بين شعبنا والاحتلال لن تتوقف إلا بانتصار شعبنا وتحقيق أهدافه، وشعبنا سينتصر حتما في معركة الارادات ضد الاحتلال".